Piden a IPE revisar intereses que financieras cobran a pensionados por nómina

Entre un 38 y un 40 por ciento de remuneraciones al mes pierden jubilados y pensionados del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) por medio de los créditos vía nómina emitidos por financieras.



Por lo anterior, la coordinadora de El Barzón de Resistencia Civil, Teresa Carbajal Vázquez, urgió al Instituto a revisar los contratos con las empresas beneficiadas con convenios de coordinación y concertación con los sectores social y privado, entre estas, Intermercado S.A. de C.V., Crediland y CIEP Procasa.



"Hacemos un atento exhorto al Instituto de Pensiones del Estado para que revise los contratos de créditos apartado de tasas de interés que se están aplicando a pensionados y jubilados, por considerar que no se apegan a los criterios jurisprudenciales y judiciales que imperan en la solución de controversias judiciales" indicó la defensora.



Citó el caso de una jubilada que solicitó un crédito simple con CIEP, PROCASA DE XALAPA S. A. de C. V., la cual opera bajo la marca "CRESE TU CRÉDITO SEGURO" para colocar créditos a través de la empresa PRESTACCIÓN S. A. de C.V.



En este caso, la solicitante pidió un préstamo de 342 mil pesos en 2018, con 60 aportaciones mensuales de 12 mil 376.81 pesos; sin embargo, al mes de abril de 2020, la acreditada todavía adeudaba 457 mil pesos.



Esto, dado que la tasa de interés aplicada es del 31.11 por ciento anual y en los primeros meses abonó 2 mil pesos a capital y más de 10 mil pesos mensuales a intereses e impuestos.



"Indudablemente la tasa de interés que se aplicó al caso de la profesora deviene excesiva, y no se ajusta a la tutela impuesta por el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos" alertó Teresa Carbajal.