Piden a jóvenes de Orizaba cuidar sus datos de becas “Benito Juárez”

Con el fin de evitar que puedan ser sorprendidos y alguien más cobre sus becas, el delegado regional en Orizaba de Programas Federales para el Desarrollo, Rogelio Rodríguez García, alertó a los jóvenes que reciben la Beca “Benito Juárez”, a no dar datos a ninguna persona ni por teléfono, aunque se identifiquen como trabajadores de Banco Azteca.



Luego de que esta institución hiciera llegar a los becarios un aviso informándoles que se están haciendo llamadas de un número ajeno para intentar obtener datos de forma fraudulenta, con lo que pueden estar expuestos a extorsión o robo, el delegado explicó que en la zona no tienen información de que se haya dado una situación así, pero saben que ha ocurrido en otros lados.



Llamó a los jóvenes a no proporcionar ningún dato si reciben una llamada y en todo caso colgar y acudir a la sucursal de Banco Azteca más cercana o bien a las oficinas de la delegación, en Norte 13 esquina con Poniente 14 para que el personal los pueda orientar.



Recordó que ante la proximidad del proceso electoral se dispuso que los apoyos de los programas sociales se adelantarán, por lo que los jóvenes debieron recibir tres bimestres de su beca “Benito Juárez” a más tardar en este mes.



En caso de no haber sido así, los invitó a acudir a las oficinas de Norte 13, enfrente del lugar conocido como Los Filtros en Orizaba, para ver qué pasó.