Piden a Normal Superior agilizar trámite necesario para solicitar beca de AMLO

Buen día:



Estudiantes de la Escuela Normal Superior “Dr. Manuel Suárez Trujillo”, a través de este medio nos dan a conocer la inconformidad que viven en dicha institución.



Con la nueva reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, tener una beca es un derecho. Sin embargo, debido a la negligencia de la escuela, los datos necesarios para completar su solicitud no han sido subidos a la plataforma SUBES, siendo que encargados de departamentos así como directivos han asistido de manera presencial a la escuela para ver asuntos internos de la misma, pero han omitido darle continuidad a la ficha escolar, proceso necesario para la solicitud de este apoyo. Así mismo se les ha pedido documentación para subir los datos de cada alumno a la plataforma correspondiente aunado de una constancia de estudios con un costo de $135 a $245 pesos.



Como sabemos la pandemia ha sido causa de que alumnos foráneos retornen a sus comunidades alejadas de la ciudad, en donde difícilmente encuentran bancos y peor aún que estén laborando. Los alumnos afirman que el día 23 de septiembre se les ha hecho llegar la información de que deben llenar la solicitud de constancia para después enviar la clave y pagar dicha constancia para poder subir los datos por alumno y activar su ficha, siendo que desde días atrás recibieron el comunicado con fecha límite el 25 de septiembre.



No es la primera vez que esto pasa, en la convocatoria anterior sucedió lo mismo; los alumnos no pudieron completar su solicitud a “Jóvenes Escribiendo el Futuro“ por la ineptitud de tal institución y necedad de pagar una constancia como requisito, quedándose así sin su beca. El director de la institución aseguró que esta situación no volvería a pasar, que tomaría cartas en el asunto y que apoyaría para que todos pudieran completar su registro. Desafortunadamente esto no está sucediendo, incluso alumnos que se han acercado a él para darles a conocer su inquietud en este y otros temas que le competen no han recibido respuesta alguna y por lo contrarío sólo han sido bloqueados por el director.



Exigen que dejen de ver al alumno como un signo de pesos, que no les den más largas para solucionar sus problemas e inquietudes, culpándose una y otra vez entre otros departamentos ya que, es su responsabilidad hacer su trabajo en tiempo y forma.



Ya basta de aparentar que todo está bien en nuestra querida normal y que todo lo resuelven y hacen de la mejor manera. Son las duras palabras de alumnos de esta desorganizada institución.