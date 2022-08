Piden a padres no preocuparse por retraso en segunda dosis antiCOVID a menores

Este lunes 29 se cumplen dos meses sin que menores de 5 a 11 años hayan recibido su segunda dosis de Pfizer pediátrico en Coatzacoalcos.Aunque el día de la vacunación se informó a padres de familia que en un mes aproximadamente se les notificaría respecto a la fecha en que los menores debían presentarse para completar su esquema, es el día en que esa llamada no ha llegado.Lo anterior mantiene preocupados a los papás, pues creen que la efectividad de la dosis aplicada en junio puede perder efecto y a su vez, sus hijos estarían desprotegidos ante el virus del SARS-COV-2.Al respecto, el delegado del Bienestar en el Estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que hasta el Subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, ha dado a conocer que el sistema inmunológico ha servido más con los menores, de ahí que pidió el funcionario estatal a los padres no alarmarse."De manera digna el Presidente ha pedido al COVAX para que llegue más vacuna, pero hemos estado vacunando al margen de eso, este mes 30 municipios, vamos a seguir y ya Gatell explicó que este no es sector de riesgo, que el proceso inmunológico ha servido más como los de 12 a 18 que estamos vacunando y que no han tenido problema", mencionó.Explicó que las fábricas patentes dan entre 21 y 42 días para la segunda dosis, pero añadió que no siempre es así."La OMS ha dado otras formas, son fases experimentales ya probadas porque la Pfizer probada se construyó porque no había experimentación previa", finalizó.