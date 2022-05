Piden a población denunciar mal servicio de taxistas, en Villa Allende

Ante denuncias de malos tratos de parte de taxistas a usuarios de Villa Allende, choferes organizados pidieron a la población denunciar ante la autoridad a quien le niegue el servicio.Y es que José Trinidad González Antonio, representante de la Unión de Taxistas Independientes de Villa Allende, mencionó que algunos ruleteros no quieren levantar pasaje cuando están haciendo fila a orillas del paso de lanchas, y piden que sea el tercero o cuarto en la fila quien les de este servicio, pues los primeros solo hacen colectivo.“Estamos haciéndole un llamado al pueblo de Allende para tener un mejor servicio, el taxi que esté vacío en la calle de Llave se puede abordar especial sin ningún problema, anteriormente se venía manejando que el tercero o cuarto taxi era el especial, hoy no, para mejorar el servicio el primer taxi, si está vacío, puede ser abordado por la comunidad”, indicó.Dijo que, en caso de que el taxista no quiera dar el servicio, lo pueden reportar a transporte público al teléfono 921 21 21618 y, con ello, el chofer deberá ser sancionado pues se busca es que la atención mejore en todo Villa Allende.Externó que son varios usuarios quienes se han quejado por tal situación, de ahí la importancia de denunciar ante las autoridades correspondientes para que haya acciones contra quien niegue el servicio.Por otro lado, mencionó que en coordinación con Alejandro Trujillo, agente municipal de la villa, están mejorando las condiciones de las avenidas para cambiar la cara de la localidad.