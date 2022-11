Piden a SEV destitución de Director y docente del kínder “Carmen Ramos” de Xalapa

Padres de familia piden la destitución inmediata del director de la escuela “Carmen Ramos del Río” clave 30DJN2877V y de una docente por dejar salir del plantel a un menor que cursa el tercer grado sin supervisión de un adulto.De acuerdo a una carta que la madre del menor Nadia Rojas Alcantara, dirigió a la Directora de Educación Inicial, detalla que la autoridad del plantel puso en riesgo al menor, responsabilizando al director Alejandro Trujillo Ortega y a la profesora Araceli García Luna.Y es que detalla que el jueves tres de noviembre, la abuelita del menor acudió como diariamente lo hace al plantel para recoger al menor, sin embargo, éste ya no estaba pues lo habían dejado salir de la escuela.“Sanción correspondiente al director Alejandro Trujillo Ortega de la escuela Carmen Ramos del Río con clave 30DJN2877V y la maestra Araceli García Luna, por la negligencia de dejar salir a un niño de la escuela sin supervisión de ningún adulto, dejarlo irse solo, exponiéndolo a todos los peligros que esta ciudad tiene”.La madre señala que el personal del plantel, ni siquiera se había enterado de la ausencia del menor, quien “afortunadamente” fue ubicado afuera de su casa, sin embargo, exige la autoridad educativa actúe en consecuencia.A continuación, el texto íntegro:DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR LEP. DALY ISABEL TORRES BAÑOSXalapa ver a 4 de noviembre de 2022La que suscribe C. Nadia Rojas Alcántara, con domicilio en montana # 7, colonia lomas del seminario, de esta ciudad capital, solicita lo siguiente:Sanción correspondiente al director Alejandro Trujillo Ortega de la escuela “Carmen Ramos del Río” con clave 30DJN2877V y la maestra Araceli García Luna, por la negligencia de dejar salir a un niño de la escuela sin supervisión de ningún adulto, dejarlo irse solo, exponiéndolo a todos los peligros que esta ciudad tiene.Los hechos ocurrieron como sigue, el día 03 de noviembre la c. Juana Alcántara Espinoza, abuelita del menor Leonardo González Rojas que cursa el 3er grupo A del jardín de niños “Carmen Ramos del Río”, ubicado en el domicilio en Antonio M. Carlón 101, colonia El Pocito, cp. 91015, llegó a recogerlo a las 11:30 como todos los días, con el resultado de que el niño antes mencionado no estaba, ni si quiera se habían dado cuenta y solo hasta que la abuelita llegó se percataron que el niño había desaparecido, que se había salido o quien sabe quién se lo había llevado, así es como se dieron a la tarea de buscarlo arduamente en los alrededores y su maestra del él, la c. Araceli García Luna fue a buscarlo hasta su casa y que afortunadamente lo pudo encontrar sin ningún daño parado solo afuera de su casa.Es un hecho que no se puede repetir y que necesita la sanción respectiva para que tomen las precauciones debidas antes de que otro caso se repita y sea de resultados diferentes a los de ahora.