Piden a veracruzanos aprovechar beneficios fiscales en canje de placas

El director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Diego David Meléndez Bravo, reiteró el llamado a los 350 mil propietarios de vehículos en Veracruz que tienen placas anteriores al 2016, a aprovechar los beneficios fiscales y canjearlas por nuevas antes del próximo 30 de junio.En entrevista telefónica, indicó que estos dueños pueden hacer el pago que les corresponde, si están o no al corriente con sus contribuciones vehiculares y previa verificación vehicular, acudiendo antes de esa fecha a las sedes de la Oficina de Hacienda para hacer el cambio de láminas sin tener que llevar los coches."La invitación es de que acudan inmediatamente a las oficinas de Hacienda del Estado e ingresen a la plataforma en www.ovh.gob.mx para que puedan conocer los beneficios fiscales, porque tenemos hasta el 30 de junio para aprovecharlos conforme lo marca el decreto", manifestó.Meléndez Bravo detalló que los propietarios que están al corriente con sus contribuciones y verificaciones no tendrán que pagar por las nuevas placas; mientras que los que tengan adeudos deberán pagar las nuevas placas y sus multas; recargos y actualizaciones se eliminan y las tenencias se transforman en derechos de control vehicular, lo que representa un ahorro del 200 por ciento gracias al subsidio."Estamos facilitando a la población todas las herramientas y todos los recursos del Estado para que puedan realizar el canje de manera segura, de manera eficiente, en corto tiempo y sin hacer fila. Desarrollamos una plataforma en la página de la OVH, en la cual puede realizarse de manera casi virtual el canje de placas", abundó.Al indicar que la cifra de vehículos a los que aún no se le hace el canje representa el 30 por ciento del millón 200 mil autos que circulan en la Entidad, el funcionario de la SEFIPLAN expuso que el programa tiene un propósito más de seguridad que de recaudación."No sólo en la Entidad Veracruzana sino en otros Estados se han detectado, a través de los operativos viales y policiacos en carreteras, placas sobrepuestas o apócrifas y por eso estamos enfocando todo nuestro esfuerzo en el canje y ordenamiento vehicular para aportar, como Secretaría de Finanzas, en el combate a la inseguridad", resaltó.Adicionalmente, reiteró que por ahora no se contempla ampliar el plazo para el aprovechamiento de los beneficios fiscales, ya que mencionó que originalmente éste vencía el 30 de abril, conforme la normativa legal y se prorrogó dos meses más."No hacer el canje pudiera incurrir (a partir del 1° de enero de 2023) no solamente en una infracción por parte de Tránsito del Estado, sino también implica el arrastre y retención del vehículo, toda vez que estamos hablando no de aprovechamientos, sino de derechos. Son obligaciones fiscales", recordó, agregando que se podría afectar hasta el historial crediticio del propietario de la unidad.Enumeró que actualmente 63 de las 86 oficinas de Hacienda del Estado ofrecen el servicio de cambio y se han instalado módulos por 15 días y hasta un mes en algunas oficinas gubernamentales, para facilitar a la población la realización del trámite que deriva de la norma oficial mexicana de la SCT, donde se indica que sólo pueden circular simultáneamente dos tipos de placas (en este caso las grises de la administración anterior y las blancas de la actual)."Hemos abierto un total de 15 módulos itinerantes adicionales a las 63 oficinas de Hacienda, en los cuales pueden realizar el canje. El primer semestre sirve para pagar el adeudo vehicular, el canje de placas y tienes el segundo semestre para acudir a una oficina y hacer el canje de manera física, lo importante es adherirse al decreto de manera administrativa, virtual, pagar tu línea de captura", reafirmó Diego Meléndez Bravo.