Piden a veracruzanos no buscar a AMLO durante su próxima gira

Desde el pasado lunes, la avanzada presidencial se desplegó en la zona sur de Veracruz para preparar la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegará a Coatzacoalcos el próximo 5 de junio.



Al respecto, el delegado federal en la entidad, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, pidió a la población no ir a buscar al Ejecutivo federal.



Detalló que una comitiva se anticipó para recorrer la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán, Moloacán, Ixhuatlán del Suretes, Nanchital, Sayula, Cosoleacaque, Agua Dulce y Jáltipan, "que es la zona más cercana a la ruta que él tendrá", para recabar peticiones de la población y adelantar las gestiones.



"No es necesario ir a buscar al Presidente, el Presidente los ama a distancia y nos ha mandado para platicar con la gente, ver sus inquietudes, recoger si alguien tiene alguna inquietud hacer llegar y tratar de resolver lo que se pueda. Hemos estado hablando con la gente, recibiendo sus peticiones, observando el cómo avanzar en las respuestas de la demanda de la gente y preparando las actividades en los lugares con la avanzada presidencial que va a coordinar estos eventos".



Asimismo, rechazó que debido a la condiciones meteorológicas ocasionadas por la tormenta tropical "Cristóbal" la agenda haya sufrido cambios.



Recordó que los eventos que encabezará López Obrador, serán cerrados al público pero los veracruzanos podrán seguirlos en las redes sociales.



En su gira por Veracruz, estará en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Sayula de Alemán.



"Desde el viernes él llega a Coatzacoalcos, en principio llega a la ampliación del puerto de Coatzacoalcos, el sábado visitará la refinería de Lázaro Cárdenas en Mina, posteriormente la Cangrejera y por último irá a Medias Aguas en el municipio de Sayula para el arranque de la sobras del interoceánico".



En cada uno de estos 3 eventos, se espera la asistencia de menos de 50 personas, "son eventos cerrados, públicos porque son eventos del Presidente pero son eventos de coordinación, son eventos de no más de 50 personas y francamente va a haber menos. Son reuniones de trabajo, de checar el avance de estos proyectos".



Finalmente, exhortó a los veracruzanos a mantener la cuarentena y resguardarse del contagio del COVID-19 atendiendo las recomendaciones de las autoridades de salud.