Piden al Infonavit recuperar su sentido social; remata viviendas a precios irrisorios

El delegado de la Coordinadora de Usuarios y Deudores de la Banca, Othón Ramírez López, urgió al Infonavit a que recupere su sentido social, pues ha rematado créditos de Cartera Vencida que otorga por cantidades irrisorias, en vez de dar la oportunidad de adquirir la vivienda a quienes la han habitado.Explicó que aunque en este gobierno no se ha visto, en años anteriores le tocó presenciar que se sacó un paquete de 300 casas en Cartera Vencida y en ese entonces él intentó negociar por tres personas, ofreciendo 80 mil pesos en pago único; sin embargo, la respuesta que recibió fue que no era posible debido a que solo podían ser vendidas en paquete, pero terminaron entregándolas por 8 mil pesos a una constructora.Agregó que dicha constructora negoció la Cartera Vencida con las personas que habitaban las viviendas a un precio de 300 mil pesos, y quien no pudo juntar tal cantidad fue desalojado.Ramírez López señaló que si bien tal situación se vio en años anteriores, es oportuno llamar la atención en torno de este tema, pues no es posible que a las familias que han caído en Cartera Vencida no se les dé la posibilidad de mantener su patrimonio.Finalizó diciendo que en aquella ocasión fue muy sospechoso que el Instituto desechara una oferta 10 veces mayor por sólo tres casas, y optara por darle 300 viviendas a una empresa que hizo negocio redondo.