Piden al Poder Judicial convivencias virtuales; COVID limita trato de padres e hijos

El diputado local Gonzalo Guízar Valladares exhortó a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz, a que en este tiempo de emergencia sanitaria a causa del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), implemente las convivencias virtuales en los Juzgados Especializados en Materia Familiar de Veracruz, Córdoba, Pánuco, San Andrés Tuxtla, Jalacingo y Xalapa.



Expuso que hoy en día las medidas de confinamiento han traído y aumentado la violencia familiar y hay niños y niñas en riesgo, por lo que no sólo se está mermando la salud física, sino que pueden registrarse casos de afectación a la salud mental, porque no hay convivencia entre los padres con sus hijos.



Agregó que el año pasado, el Poder Judicial aproximadamente estuvo cerrado seis meses, situación que provocó, a pesar que se implementaron medidas para darle continuidad a los asuntos legales, una disminución en la agenda de citas para convivencias supervisadas.



Por ello, consideró que pudiera darse el caso que cuando el semáforo epidemiológico sea verde, esta herramienta tecnológica pueda convertirse en un complemento de los encuentros físicos de convivencia familiar, para padres que radican en un lugar distinto o cuando los horarios laborales no permitan el encuentro físico o bien sea un complemento más, aparte de la convivencia presencial, lo cual resultaría en algo positivo que deje la pandemia.



Ante esa situación y en comparación con los 21 Distritos Judiciales de Veracruz, los Centros de Convivencias Familiar que hoy funcionan no representan ni el 30% del universo de Distritos, por lo que constituye una considerable desventaja y desproporcionalidad familiar.



Lamentó que Veracruz se encuentre en un nivel muy bajo en comparación con otros Estados en donde se implementaron las convivencias virtuales desde que inició la pandemia, como la Ciudad de México, principalmente.



Dado que lejos de contar con un mayor número de Centros de Convivencia Familiar ese contexto, lo prudente es considerar la posibilidad urgente de que, cuando menos, aquellos Distritos Judiciales que cuentan con Juzgados Especializados en Materia Familiar implementen medidas extraordinarias para llevar a cabo las convivencias virtuales que resultan necesarias para la continuidad de este indispensable derecho.



“Desde esta Soberanía hacemos un llamado a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, a efecto de que lleven a cabo actos tendentes prioritarios para la implementación de más Convivencias Familiares virtuales, a fin de tutelar el interés superior de los menores y, con ello, poner a la vanguardia a Veracruz en los nuevos retos por venir, con la utilización de nuevas herramientas tecnológicas, como ya sucede en varias entidades del país, en las que no se ha paralizado este derecho”.



Reiteró que es necesario que se contemple la revisión exhaustiva de los procedimientos de convivencia de los Centros de Convivencia Familiar, cuando menos en aquellos Distritos Judiciales que cuenten con Juzgados Especializados en Materia Familiar, para que se implementen las convivencias familiares virtuales.