Piden apoyo para adoptar perros de animalista extorsionada en Veracruz

Rescatistas de animales de Camerino Z. Mendoza hicieron un llamado a la población para les apoye en la adopción y/o manutención de los 104 perros callejeros que tuvieron que ser dejados por una de sus compañeras al recibir ésta amenazas, ya que no hay cómo alimentarlos.Mencionó que lamentablemente, a tres días de que Nazareth “N” hubiera tenido que dejar a sus animales, éstos han enflacado mucho pues ella veía cómo hacía para buscar donativos para alimentarlos.“No hay alimentos, no hay material de limpieza, urge que adopten a los perritos porque están en malas condiciones, no hay quienes los están vigilando para que no se peleen”, explicaron.Comentaron que, aunque hay personas que viven cerca del predio en donde están los canes no es lo mismo que la rescatista estuviera de tiempo completo ahí para brindarles cuidados y cariño.Pidieron a las personas que se toquen el corazón y adopten a alguno de los canes, hay de todos los tamaños, todos esterilizados y vacunados.Quien no pueda adoptar, destacaron, también puede ayudar donando croquetas o material de limpieza, que también hace falta, aunque lo más urgente es la comida pues no hay nada de alimento.Señalaron que esperan que la situación de su compañera se solucione, pero en lo de mientras urge la ayuda y los interesados pueden comunicarse en redes sociales con una de las rescatistas, a quien pueden encontrar en Facebook como Mary Car o acudir directamente al refugio, ubicado en avenida Júpiter, hasta topar con el río.Cabe recordar que la señora Nazareth se vio obligada a huir de Mendoza debido a que comenzó a recibir llamadas de extorsión en donde le exigían que pagara 20 mil pesos o matarían a su hija de 5 años.