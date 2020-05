Piden apoyo para localizar a mujer, en el puerto de Veracruz

Desde el domingo no aparece la señora Judith Guevara y sus familiares no saben nada de ella, luego de que no se presentó a trabajar y temen por su integridad, por lo cual pidieron ayuda para localizarla.



La agraviada trabaja en una tienda de conveniencia OXXO, desde la cual una de sus compañeras se comunicó con su hija para informarle que no sabían nada de ella.



Los otros hijos de la señora incluso acudieron a buscarla a su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Albatros, pero al llamar a la puerta nadie respondió, además que su celular se encuentra apagado.



Refirieron que esto les parece sumamente raro y extraño, ya que ella no falta a su trabajo, sin previo aviso, por lo que se han dado a la tarea de su búsqueda.



Judith Guevara, tiene 57 años de edad, mide aproximadamente 1.68 metros de estatura, es de complexión robusta, cejas tatuadas, usa lentes, cabello canoso, tez clara y fue vista por última vez saliendo de su casa.