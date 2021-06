Piden apoyo para MIPYMES en sector construcción

El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria para la Construcción (AMIC) en Veracruz, Cristian Teczon Viccon, opinó que el decreto que declara el 27 de junio de cada año como el "Día Nacional de las MIPYMES mexicanas" promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no debe quedar en la conmemoración de un día, sino debe cumplir su finalidad.



Entrevistado dijo que, aunque aplaude esta iniciativa que contempla el desarrollo de políticas públicas que contribuyan al rescate de las micro, pequeñas y medianas empresas, en el caso del sector constructor se deben revisar los procedimientos licitatorios en las dependencias, la actualización de los precios dentro de los concursos y que las empresas tengan un prestigio y que no sean creadas solo para poder ingresar.



“Que tengan profesionalidad y especialidad en las áreas, que garanticen la calidad, en nuestras manos está la vida de muchas personas usuarias de obras. El sector merece un reconocimiento y ser apoyado desde su matriz que son las MIPYMES”, detalló.



Asimismo, indicó que a la par se entregue un programa de reforzamiento para las mismas, ya que muchas han sido amenazadas de ser embargadas por el seguro social son tener obra pública.



Recordó además que la AMIC “ha picado piedra” a nivel nacional y en Veracruz para que los gobiernos tengan la apertura en la aplicación de los recursos y destinen un porcentaje en apoyo a esas empresas que a nivel nacional son generadoras del más del 90 por ciento de empleo formal en México.



“Estas MIPYMES son empresas formales, que hoy en día nos solicitan una opinión positiva del SAT, Seguro Social, no tener adeudos ni problemas legales para poder licitar, lo aplaudimos, pero solicitamos que hay reciprocidad de los gobiernos, para que estas empresas se vean fortalecidas en sus economías con el beneficio de ser apoyadas con obra pública, al apoyarse se emplea al empleo formal, al pago de impuestos y al desarrollo del país pero sobre todo a las familias que dependen de estas MYPYMES de la construcción, albañiles, personal de oficinas”, abundó.