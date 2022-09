Piden apoyo para operación de corazón de menor coatepecana

Con un módulo instalado en los bajos del Palacio Municipal de Xalapa, la asociación civil "Cada Corazón Cuenta", solicita la ayuda de los capitalinos para juntar dinero para una menor de Coatepec de 14 años que padece un "conducto arterioso persistente" y requiere de una operación de corazón.Ante lo costosas que son las enfermedades cardíacas, la presidenta de esta AC, Lurdes Grayeb, recomendó a la población tomar algunas medidas preventivas para evitarlas como no tener una vida sedentaria, obesidad, hacer ejercicio, evitar grasas y comer de manera saludable."Las enfermedades del corazón son muy caras, hoy en día fluctúan muchísimo y las familias pobres no saben qué hacer con esto, se retiran a su casa después de un diagnóstico o buscan ayuda, eso es lo que nosotros tratamos de hacer concientizar sobre el tipo de enfermedad que hay", comentó al precisar que la intervención de la menor coatepecana oscila en los 200 mil pesos."El mal (que presenta)es algo de lo más sencillo porque hay un conducto que se tiene desde que se está formando el corazón, es normal cuando el bebé nace ese conducto tiene que cerrarse en determinado tiempo, cuando no se cierra se convierte en algo que se llama persistencia, persiste ese conducto y hay que cerrarlo, es de las cardiopatías más sencillas", indicó.Grayeb indicó que aunque la menor está bien, requiere de esa cirugía, de allí que apeló a que la ciudadanía capitalina que desee o pueda, contribuya económicamente.También expuso que por más de 30 años han realizado ese trabajo de concienciación de las cardiopatías, dado que el programa pasó a manos del gobierno estatal y se detuvo."Nosotros tenemos muchos años en esto, 30 años haciéndolo, se perdió un poco el programa cuando lo toma el gobierno 'dicen vamos a trabajar por los enfermos del corazón, se van, se suspende eso y nuevamente tenemos que salir a trabajar porque estamos convencidos de que es nuestra aportación a la sociedad", abundó.Finalmente comentó sería "excelente" trabajar en conjunto con los gobiernos, dado que hay muchas necesidades y familias que quieren de apoyo para tratarse las enfermedades cardiacas que padecen.