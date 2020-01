Piden autoridades de Atzompa reunión con Gobernador; no les han cumplido con obras

Autoridades comunitarias de Soledad Atzompa demandaron una reunión inmediata con el Gobernador del Estado para tratar el tema de las obras pendientes en este municipio, ya que hasta ahora los están engañando.



Armando González Antonio, del Patronato de Caminos, indicó que el plazo que dan es hasta el próximo lunes para sostener esta reunión o de lo contrario emprenderán algunas movilizaciones.



Alfonso Cruz Rosas, presidente de la agrupación de artesanos Zepaniah, indicó que están cansados de promesas falsas, pues les dicen que se harán obras y no pasa nada.



Señaló que se hablaba de que la Cuarta Transformación representaría un cambio, el cual hasta ahora no ven.



Destacó que de no hacerles caso harán una gran movilización para paralizar al Estado.



Los inconformes, entre ellos el señor Alejandro Cruz, mencionaron que hay obras inconclusas que ya hasta se están echando a perder y no las pueden terminar.



Comentaron que hay respaldo de todo el pueblo a todas estas acciones que se emprenderán, así como de sus autoridades municipales y del diputado federal Bonifacio Aguilar Linda.



A su vez, Rodrigo Ramos Flores mencionó que ya se cansaron de las promesas incumplidas y todo tiene un límite, sobre todo porque las obras que se pidieron son prioritarias.