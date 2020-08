Piden ayuda en El Moral, tras inundación en Xalapa; les ignoran

Las lluvias descargadas la tarde de este sábado 22 de agosto inundó de lodo y agua a 15 viviendas en el asentamiento irregular predio El Moral, en Xalapa.Aunque los invasores de los terrenos perdieron colchones, ropa y enseres, tras el desborde del río Sedeño; y si bien solicitaron apoyo a Protección Civil, la dependencia no envió personal al punto."Se salió el río y si nos afectó a varios compañeros, de los que estamos aquí viviendo, (...) se nos echaron a perder las camas, todo se echó a perder y no tenemos donde dormir ni en qué dormir" relató uno de los afectados, previa petición de anonimato.Por lo tanto pidió la intervención del Ayuntamiento o del Gobierno del Estado tras la pérdida de sus pertenencias, aunque admite que el asentamiento es irregular, "el que quiera estar aquí, es bajo su riesgo", admitió."Se estuvo llamando al municipio, al 911, también estuvieron llamada para que viniera una brigada a apoyar a ver en qué y no llegó, hasta la fecha no ha llegado nadie".Acusó que supuestos "dirigentes" de colonias promueven la invasión del predio, es decir, estafan a solicitantes de vivienda y les prometen que pronto iniciará la lotificación, con la consecuente compra y venta de lotes.Indicó que esta supuesta promesa es falsa, dado que no existe pronunciamiento de Patrimonio del Estado o del municipio de Xalapa acerca de este trámite."Aquí los que se hacen llamar líderes dicen que ya se les va a vender y quien sabe qué tanto, se aprovechan de la necesidad de la gente. Queremos que públicamente lo diga el municipio, el Gobernador, que abiertamente es un área protegida, es una reserva federal, no se nos va a vender y el que quiera estar aquí es bajo su riesgo".El agraviado dijo que "dirigentes de colonias" le engañaron a él y a varias familias más para invadir el predio El Moral, a cambio de la promesa de una rápida regularización de los predios."Aquí con engaños nos metieron otros líderes, no más nos dijeron 'agarren el terreno que se les va a vender' y uno, pues la necesidad y estamos conscientes de que el Gobierno no puede hacer el cambio de uso de suelo".Admitió que existen oficios del Gobierno del Estado en donde la autoridad niega cambiar el uso de suelo, dado que es una reserva protegida.Sin embargo, dijo que existe temor de parte de los colonos a expresar una inconformidad, por temor a las represalias por parte de los dirigentes."Toman represalias en contra de uno, (...) ellos toman represalias, jalan su secuaces, han quemado casas, han despojado a gente de sus casitas".