Piden ayuda para abuelita de Poza Rica, maltratada por su hijo

Pasita Morgado Marín, de 80 años, sufre de maltrato y robo por su hijo menor. Aunque vecinos de la colonia Los Sauces se sumaron en su ayuda para acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al DIF de Poza Rica, no obtuvieron respuesta.



Ahora piden ayuda a la sociedad para recuperar el cobro de su pensión y rehabilitación de su vivienda, a punto de caerse.



Blanca Estela, la hija mayor de Pasita, vive en Pachuca pero al enterarse de la falta de cuidado, respeto y robo de pertenencias por su hermano Gabriel, de 30 años de edad, se trasladó a Poza Rica para apoyar a su madre.



Cuenta sobre su madre logró con esfuerzos tener un patrimonio. Junto con su esposo recientemente finado, Maximino, lograron comprar un predio de 400 metros cuadrados en la colonia Los Sauces, hace más de 30 años.



Se dedicaban a la recolección y venta de residuos sólidos que eran material reciclable. De ahí juntaron el dinero para pagar el valor del predio. Fue donde nació Gabriel, quien sin oficio u ocupación laboral, cambio su residencia en Pachuca, buscando a su hermana Blanca para que le ayudara porque había encontrado pareja y quería un mejor porvenir.



Pero siendo hermana mayor, le sugirió que regresara con sus padres para que él vigilara por su bienestar. Sin embargo, de acuerdo con Blanca Estela, los vecinos le informaron que sus padres eran víctimas de malos tratos y que Gabriel les robó algunas pertenencias que terminó vendiendo para quedarse con lo obtenido.



“En lugar de ayudarles, les llegó a quitar todo lo que yo les había dado, no les dejo absolutamente nada de trastes. Les vendió los cilindros, un comal grande que ocuparíamos cuando yo viniera para acá. Les vendió la estufa. Ahora que se fue les corto el cable de luz al ras con tal de que no lo pudiéramos ocupar. Completamente, los dejó en la calle”.



Pasita necesita prácticamente todo, desde un piso firme, la reconstrucción de su vivienda que hoy esta sostenida por algunas varas endebles que con el viento de la temporada invernal con los frentes fríos ha provocado que la estructura este en colapso del derrumbe y pueda caerle encima el techo.



Lodo amarillento del que se le conoce como “chicloso” es el suelo de la vivienda. Muebles viejos, algunos alcanzados por las tizas del fuego donde Pasita cocina. Colchones desvencijados y sucios, sin una cubierta digna.



Seis perros que le acompañan y hay que alimentar, el amor de su hija mayor y el apoyo de los vecinos de la calle Petróleos Mexicanos, en Los Sauces, son lo que ella cuenta para salir adelante.



Tanto Blanca Estela como los vecinos, especialmente Serena García Gómez, quienes han tocado las puertas de las autoridades, primero a la Fiscalía General del Estado donde presentaron el caso para una denuncia formal por el maltrato del hijo para Pasita y don Maximiliano, quien falleció en agosto del año pasado, ya que notaron que Gabriel gastaba comprando en tiendas de conveniencia de la colonia pero sabían que él no tenía trabajo.



Dijo que solo apoyó la Policía Municipal de Poza Rica cuando el hijo de Pasita quiso golpearla, gracias a los elementos le lograron quitar a Gabriel las escrituras del predio que ya se los llevaba y pretendía vender el único bien patrimonial de los adultos mayores.



Serena García dijo que acudieron al DIF Municipal de Poza Rica para interponer una denuncia donde los servidores públicos se negaron a ayudar, el año pasado bajo el argumento de la pandemia, este año porque se encuentran en veda por tiempos electorales. Sin embargo, la explicación que ocasión la decepción de los vecinos de Los Sauces fue al decirles que este es uno de muchos casos de adultos mayores que ocurren en Poza Rica y como institución, no pueden resolver todos.



“No prestan oídos a estas situaciones. Dijeron, así como este caso hay muchos en la ciudad. Si usted es su vecina y la puede ayudar, adelante. Esa fue la respuesta que me dieron a pesar de que insistí para que se levantara un acta de hechos”.



Explicó que entre los vecinos han hecho rifas y colectas para sufragar necesidades de Pasita y de los seis caninos que la acompañan y la cuidan.



El caso lo hicieron público por redes sociales, por la noche del sábado, con el fin de encontrar ayuda de los ciudadanos que puedan ayudarles a reconstruir la vivienda, darle alimentación y ropa, así también recuperar el derecho de cobro de la pensión que le otorga el Gobierno federal con el programa social “65 y Más”, ya que su hijo Gabriel tiene meses con la tarjeta bancaria realizando los cobros para su uso personal.