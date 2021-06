Piden ayuda para localizar a abuelito, en Veracruz-Boca del Río

Familiares de José Antonio Juliana, de 85 años, piden ayuda para localizarlo, porque se encuentra perdido en la ciudad de Veracruz.



Él y su hijo son vendedores de palos para trapeador, originarios de Soledad Atzompa y llegaron a Boca del Río el pasado martes, a la colonia ejido Primero de Mayo. Sin embargo, el miércoles que salió a vender ya no regresó.



Aunque no presenta problemas de salud, tiene dificultad para ver de un ojo y suponen se encuentra extraviado porque desconoce la ciudad.



"Desde antier salió a mediodía a vender, pero en la noche ya no regresó, vende palos y jerga, yo creo que ya los vendió. No está enfermo, no ve de un ojo, a lo mejor se perdió", dijo Santiago Antonio, hijo.



Entre las características de José Antonio, es que viste una camisa roja y sombrero blanco.



"Usa sombrero blanco, como 1.60 y la camisa es de color rojo y manga corta, el pantalón de vestir color café con huaraches. La última vez que lo vieron fue por la calle Reforma, por Martí, lo fui a buscar pero no, me dijeron que andaba pidiendo ayuda".



En caso de tener información, piden contactar a su hijo al número 229 464 71 46.