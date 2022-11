Piden barda perimetral para telesecundaria de Campo Grande, en Ixtaczoquitlán

Profesores y padres de familia de la escuela telesecundaria de Campo Grande acudieron al Palacio Municipal para pedir al alcalde Nahum Álvarez Pellico que se les ayude a edificar una barda alrededor del plantel, pues el pasado viernes la escuela fue vandalizada y ahora los menores ni siquiera pueden acudir a clases porque no hay las condiciones para que estén ahí.La directora del plantel expuso que el día mencionado personas desconocidas quebraron los cristales de varios salones, rompieron los tinacos, dañaron parte de la tubería y mangueras, además de que jalaron cortinas.Mencionaron el plantel tiene más de 28 años y ningún presidente municipal ha volteado a darles el apoyo debido a que no tienen escrituras y ahora les dicen que es zona ejidal.“No es la primera vez que han vandalizado, han sido varias ocasiones, los padres están desesperados”.Los padres mencionaron que, debido a las afectaciones causadas al plantel, no hay condiciones para que acudan los 322 menores.Señalaron que es molesto que los padres estén reponiendo los destrozos o robos que les hacen.Comentaron que cada semana hacen juegos en el campo de junto y lamentablemente quienes acuden les dejan mucha basura, además de que hay veces en que se llevan lo que pueden, como computadoras, televisores, cables, de todo.Indicaron que piden a las autoridades que les ayuden con la barda y que les brinden vigilancia policiaca.