Piden cámaras de vigilancia en autopista Mendoza-Río Blanco

Al considerar que el tramo Ciudad Mendoza-Río Blanco, de la autopista Puebla-Córdoba, es uno de los más accidentados, y dónde se comete el mayor número de robo de mercancía al transporte público federal, transportistas ven como una posibilidad para disminuir las incidencias, la instalación de un radar, así como también de cámaras de vigilancia.De acuerdo con la tensión que ha brindado personal de caminos y puentes federales durante el primer semestre del año se han registrado en dicho tramo cerca de 76 accidentes.De estos refiere el ingeniero Eustaquio Gómez, gerente transportista, la mayoría ocurren en el tramo conocido como curva de Nogales, curva de los marranos y curva del pocito, dónde se circula a velocidades de hasta 120 kilómetros por hora.Y es que a pesar de que existen letreros para respetar los límites de velocidad, señala, no hay presencia de autoridades que hagan valer dicha regulación, es decir, no hay sanciones."Se han tenido pláticas con CANACAR, AMOTAC, con la misma Guardia Nacional y CAPUFE sobre estos temas, pero hasta el momento no hay respuesta favorable.Instalar un radar en la zona representa gastos y también situaciones de operatividad que entendemos, pero si con ello se reducen los accidentes en el tramo, pues debería ser analizado", precisó.Señaló que la autopista tiene más de 50 años de haberse construido, tiempo en el que la carga vehicular no era tan grande y la ingeniería de los vehículos no superaban velocidades de 120 kilómetros por hora.Pero también reconoció que la ingeniería y diseño de autopistas no era la más adecuada en aquellos años, por ello existen un sin número de accidentes en dichos tramos que pueden solucionarse al instalar un radar y cámaras de vigilancia para evitar velocidades excesivas y saqueos al transporte público federal.