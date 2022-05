Piden cambio de profesor de primaria, en comunidad de Alto Lucero

Buena tarde:Padres de familia toman la escuela primaria "Juan Zilli Bernandi", en Palma Sola, municipio de Alto Lucero, con clave: 30epr0119n zona 091 Vega de Alatorre.Piden el cambio inmediato del profesor Víctor Hugo López Velázquez, ya que no realiza su trabajo frente al 5° grado grupo B (No realiza planeación, no trabaja con libros, no aplica examen en tiempo y forma, se la pasa platicando con el conserje, usa mucho el celular en el aula, no presta atención a los niños que requieren más apoyo, les grita mucho a los alumnos, frecuentemente falta mucho y sale temprano).Mencionan madres que se tomó esta decisión debido a que no habido respuestas favorables después de haber hablado con el director del plantel, profesor Mario Andrade Sosa y después de haber levantado una minuta de acuerdos con el profesor Nain Azael León Alabazares, supervisor de la zona 091.También acudieron a la Dirección General de Escuelas Primarias (DGEPE) para informar sobre la problemática, sin haber obtenido una solución hasta el día de hoy.Piden respuesta inmediata de autoridades competentes, de no tener respuesta se tomará la carretera federal Cardel-Nautla.Atentamente, Enrique Viveros Cabañas.