Piden completar trabajo de reparación de drenaje, en Indeco-Ánimas de Xalapa

Buen día:Gracias por darme espacio en este medio de comunicación.La situación es que en la calle Chopin en el fraccionamiento Indeco-Animas, desde el día del huracán se hizo un socavón en cual hizo que el drenaje se rompiera.Personal de la CMAS acudió para reparar el desperfecto y sólo quedaba que la empresa encargada de poner el asfalto hiciera su trabajo. Vinieron hace casi tres semanas, pusieron grava pero no regresaron a concluir el trabajo. Llovió y el agua se llevó el relleno. Regresaron el jueves pasado e igual solo llenaron de grave pero no regresaron a finalizar.Hemos pedido apoyo al Alcalde y no hay respuesta, hemos ido a CMAS y nos dicen que muy probablemente se haga cargo la nueva administración.Nosotros somos la familia más afectada pues es enfrente de nuestra casa y no podemos meter el coche al estacionamiento. Es un peligro dejarlo afuera además de todos los inconvenientes que ocasiona, pues la calle Chopin es un vía de acceso para Araucarias.Los coches bajan muy rápido, han caído varios y tiene que venir la grúa. Ojalá con presión del medio logremos reparen la calle.