Piden detener construcción de más viviendas en fraccionamiento de Boca del Río

Habitantes de la zona residencial Cumbres en Boca del Río se manifestaron para pedir se detengan las obras que realiza la constructora "Ruba", la cual –afirman– que afecta la vialidad del fraccionamiento porque no será suficiente para el desahogo vehicular de más personas.Este complejo habitacional se ubica en la localidad de San José Novillero y los quejosos afirman que no cuentan con los permisos municipales para la intervención en esa zona.De acuerdo con los vecinos la Constructora planea realizar una etapa de viviendas."Estamos siendo afectadas por el mismo personal de la constructora, ya que de manera arbitraria y si mostrar ninguna identificación, de hecho, solamente de voz, entraron a hacer una obra de la cual no tienen autorización del municipio. Ellos cuenta con autorización específicamente de lo que es la banqueta, pero están haciendo una obra tipo construcción eléctrica, lo cual no está contemplado", dijo una de las vecinas.Afirman que no cuentan con los permisos del Ayuntamiento pero aun así el gerente de la Constructora Ruba, ha iniciado los trabajos sin tampoco tener la aprobación de los vecinos.El proyecto contempla construir 220 casas, más las 150 de Residencial Cumbres, será un caos vial señalan los inconformes."La afectación principal es el rol que juega el gerente Luis Carlos López Juárez, de aquí de la región de Ruba en Veracruz, quien a la vez es el representante o presidente de la Asociación de Vecinos. Curiosamente entonces se da la libertad de tomar las decisiones en nombre de los vecinos, cuando él ni siquiera es vecino", concluyó.