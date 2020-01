Piden docentes para Secundaria Técnica 101 de Temaxcalapa, en Zongolica

Pobladores de Temaxcalapa se manifestarán este miércoles ante la SEV, en demanda de que les doten de docentes para la Secundaria Técnica 101 de ese lugar, ya que son 400 alumnos los que no tienen varias materias.



Eduardo Arenas, secretario de la Asociación de Padres de Familia, comentó que desde hace cuatro años no cuentan con maestro de ganadería, pero además también les faltan maestros para otras materias y de los que hay, a algunos no les pagan.



Señaló que hace cuatro años acudieron a la SEV para que les dotaran del profesor de ganadería, que se había enfermado y nunca hubo ningún sustituto ni él regresó.



Posteriormente, hace dos años, de nueva cuenta se manifestaron, porque ya tenían otros faltantes, luego hace un año y la última vez hace unos meses porque ya son alrededor de 90 horas las que los jóvenes no tienen clases.



Agregó que en cada ocasión les dicen que ya les van a solucionar, ven como se firman papeles, pero regresan a su comunidad y a su realidad, pues no pasa nada.



Consideró que la educación de los menores debería ser la prioridad del gobierno, pero tal parece que no es así en ninguna administración, como tristemente lo han podido comprobar.



Señaló que cansados de ello, este miércoles tomarán la escuela y otro grupo saldrá hacia Xalapa para manifestarse ante la SEV, de donde no se moverán hasta que no les resuelvan.



De igual forma, hizo un llamado al Gobierno Federal y a la Secretaría de Educación Pública para que vean lo que está pasando en Veracruz.