Piden en Acultzingo que Guardia Nacional se haga cargo de la seguridad municipal

Habitantes de comunidades de Acultzingo demandaron esta tarde al gobierno del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública, que salgan del municipio tanto la Fuerza Civil como la Policía Estatal y que la vigilancia quede a cargo de elementos de la Guardia Nacional.A través de un comunicado que hicieron llegar representantes de medios de comunicación, los manifestantes exigieron también que se limpie el nombre de los cuatro caídos, porque se trata de gente de campo y trabajadores y no delincuentes como los hicieron pasar desde las esferas del Gobierno."Señor gobernador le pedimos a nombre de nuestros paisanos caídos basta ya de tanta injusticia. Basta de tanto abuso de la Policía Estatal y Fuerza Civil, no estamos de acuerdo en la forma en que los etiquetaron de delincuentes.Queremos que se borre esa imagen de nuestros hermanos caídos, no estamos aquí por gusto ni cuestiones políticas, simplemente es limpiar la imagen y que se les dé el apoyo a los hijos y a las personas caídas.No fue el conflicto como lo dijo Seguridad Pública, fue sembrado por la Policía Estatal, basta ya queremos paz y seguridad en esta región. No queremos a la Fuerza Civil ni queremos a la Policía Estatal, no garantizan seguridad les tenemos pavor y miedo", señalaron.Señalaron que en algunos medios se distorsiona la información y por ello el comunicado para garantizar su legitimidad debe salir íntegro. Luego concluyeron diciendo:"Aquí estamos gente pacífica. Este plantón fue pacífico no fue con tintes políticos, simplemente fue el apoyo a las personas caídas. Al secretario de Seguridad Pública que limpie la imagen de nuestros paisanos no es a como lo dice la prensa, queremos justicia y que no se desampare a las esposas y a los hijos de estas personas trabajadoras que no le hacían mal a nadie", concluyó.