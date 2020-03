Piden intervención de PROFECO por alza de precios generalizada, en Córdoba

El arroz, frijol, huevo, azúcar y pasta para sopa están registrando un alza en sus precios de manera indiscriminada, señalaron dueños de tienditas, quienes piden la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) pues en plena contingencia afecta a los sectores que menos tienen.



María Elena Hernández, comerciante, indicó que apenas la semana pasada el bulto de azúcar de 50 kilogramos lo adquirió en $735 y actualmente está en $895.



El cono de huevo de 30 piezas estaba en $48 y hoy alcanzó los $75 y hasta $90.

Para las amas de casa este es un golpe a quienes menos tienen y prevén se venga una cascada de más aumentos en los próximos días.



Reiteró que esperan que la Procuraduría intervenga pues dichos precios son de las tiendas de mayoreo, mientras que las grandes cadenas de supermercados están aún más caros los productos antes mencionados.



En mercado Revolución mantienen precios



Por su parte, se reportó que las ventas en el mercado Revolución han caído hasta un 50 por ciento, derivado de la contingencia del COVID-19.



La locataria Maurilia Luna Hernández explicó que no pueden quedarse en casa, pues vienen arrastrando la mala situación económica del incendio ocurrido en enero pasado y ahora la contingencia.



Por la misma situación no aumentarán los precios de los productos, se mantiene el costo del jitomate, pepino, cebolla, así como frutas de temporada y algunas semillas.



Para los comerciantes el tema económico se complica y prevén que sus ventas caigan cada vez más pues la gente está dejando de salir.



"Nosotros tomamos las medidas de precaución necesarias, pero no podemos dejar de salir a vender solo les pedimos a la gente que venga a comprarnos".



En comparación con otros mercados los precios se mantienen, niegan escasez de alimento aunque si podría afectarles la especulación.