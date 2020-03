Piden justicia para “La Soñaré”, mujer trans veracruzana asesinada por militares

La madrugada de éste martes 24 de marzo, fue asesinada Naomi Nicole, alias “La Soñaré”, de 26 años de edad, trabajadora sexual transgénero. El acto ocurrió sobre la calle Estrella, número 94, en la colonia Guerrero, de la Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México.



Los responsables fueron: José Luis “N”, de 32 años y Aristóteles Alan “N”, de 30 años, ambos miembros de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), detenidos poco después del asesinato.



Al respecto el diputado local y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Temístocles Villanueva y organizaciones civiles de trabajadoras sexuales, exigieron justicia, condenar a los responsables y trabajar para acabar con la violencia de género y los transfeminicidios en la capital.



El congresista, quien además es representante del Distrito Electoral 9, demarcación donde fue el trasnfeminicidio, rechazó estos actos inhumanos y la constante violencia que aqueja a la Ciudad de México.



“Es lamentable que en la Ciudad se sigan reproduciendo este tipo de actos de discriminación que comienzan desde la infancia y tristemente concluyen de ésta forma. No podemos tolerar que los transfeminicidios y ningún tipo de violencia de género sean parte de nuestro día a día”, expresó.



Por su parte en el comunicado de la asociación civil “La Casa de las Muñecas Tiresias”, se lee: “Respaldamos las enérgicas y legítimas manifestaciones de muchas mujeres trans de todo el país, cuyo fin es visibilizar la barbarie que estamos viviendo. No más indiferencia e insensibilidad con el sufrimiento de amigos y familia, la violencia no debe normalizarse”.



De entre 71 países, México ocupa el primer lugar a nivel mundial de tasa de homicidios en personas transgénero. Cifra que expertos asocian a factores como el odio, la discriminación, la violencia y la criminalización hacia la expresión de género. Cabe mencionar que en el Congreso de la Ciudad de México ya se han impulsado distintas leyes para castigar estos crímenes de odio.



El cuerpo de Naomi fue llevado al Velatorio “García”, de la colonia Algarín, donde estuvieron presentes sus compañeras, familiares y diversas asociaciones de sociedad civil defensoras de derechos humanos de personas trans y trabajadoras sexuales.



El cuerpo de Naomi, salió rumbo al municipio de Las Choapas, Estado de Veracruz, de donde la víctima era originaria, en donde su familia le dio entierro.



“Si no hubiera sido por Kenya, yo no me habría enterado. El cuerpo de mi hijo habría quedado ahí tirado en la calle. Ahora sólo quiero que se haga justicia”, manifestó la madre.