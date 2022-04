Piden mantener vigilancia en niños que padecieron COVID

El pediatra Alejandro Pimentel Domínguez expresó la necesidad de vigilar de tres a cinco años a los infantes que padecieron COVID-19, para así observar si desarrollaron alguna secuela tras el contagio."Los siguientes tres a cinco años debemos de estar vigilando a los niños que padecieron Coronavirus, esto para conocer si no tuvieron alguna secuela. Esto se puede hacer a través del control del niño sano".Resaltó que se debe entender que es una enfermedad inflamatoria seria y quienes la han padecido se sienten desgastados, hay gente que adelgazó enormemente, algunas personas pierden la fuerza de los músculos. "Es una enfermedad que desgasta el sistema en nuestras defensas y consume la energía que tenemos en nuestro organismo y degrada la capa muscular".Explicó que en los niños especialmente generó inflamación en pequeños vasos sanguíneos, por eso la respuesta inflamatoria es tardía. "Por eso hablamos en ellos de un síndrome postCOVID y es como un proceso inflamatorio que puede generar algunos problemas circulatorios de cansancio y algunos pudieran tener la enfermedad de Kawasaki o tipo Kawasaki por COVID-19, incluso años después, por eso hay que estar vigilando el sistema cardiovascular del menor de edad".Indicó que la enfermedad conocida como Kawasaki, también producida por un virus, puede lastimar los vasos sanguíneos y llegar en algunos casos a provocar aneurismas.Y dado que la circulación en el sistema nervioso en el niño también es muy importante, algunos efectos en el aprendizaje podrían verse impactados. "Quizá no los vemos porque estamos enfrentando ansiedad, depresión y la angustia del regreso a clases y no sabemos qué tanto pudieron haber estado afectándolos. En crecimiento físico no se vería un impacto en los infantes".