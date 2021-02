Piden más seguridad en zonas turísticas de Orizaba

La falta de estrategia para custodiar zonas turísticas de Orizaba, así como el insuficiente número de policías estatales, ya le cobró factura a un par de jóvenes que fueron asaltados y despojados de sus pertenencias por hombres armados con navajas.



El río Orizaba, uno de los principales paseos donde convergen cientos de paseantes a diario, fue el escenario donde delincuentes, aprovechando la ausencia de la policía turística que recorría el río y zoológico, cometieron el delito.



Ernestina Rodríguez, comerciante establecida en el paseo del río, dijo que los delitos inhiben a los paseantes y si de por sí la situación económica derivada de la pandemia no ha sido buena, ahora se complica con el asalto, pues la gente ya no caminará con la misma confianza.



Lo cierto es que sitios como 500 Escalones, río Orizaba, cerro del Borrego, Alameda, Parque temático y otras áreas recreativas y turísticas no gozan de vigilancia permanente a pesar del flujo de visitantes durante los fines de semana.



El más reciente caso se registró cuando Miriam y Jonathan, de 25 años de edad, fueron despojados de sus teléfonos celulares y otras pertenencias al caminar sobre el paseo del río Orizaba, a la altura de la colonia Unión Obrera. Dos hombres les salieron al paso y los amagaron con navajas.



Tras solicitar auxilio, policías estatales arribaron 25 minutos después pero sólo para tomar conocimiento, pues de los infractores nada se supo ni se dio con su paradero.