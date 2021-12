Piden no bajar la guardia contra el VIH

En lo que fue el primer “Pruebatón” del año de la asociación civil “Todos Somos Positivos”, personal de Salud aplicó 150 pruebas rápidas al mismo número de ciudadanos, principalmente jóvenes, y afortunadamente no se presentó un solo caso positivo.Esta actividad se llevó a cabo en el parque “Apolinar Castillo” con el objetivo de detectar casos entre las personas y así éstas puedan comenzar a recibir el tratamiento correspondiente.Hugo Sánchez Badillo, representante de la agrupación, indicó que lamentablemente se siguen dando contagios de VIH entre la población y esto seguirá mientras cada persona no entienda que aún si tiene relaciones sexuales una sola vez, puede adquirir el virus.Consideró que pasa lo mismo que con el COVID-19, que muchas personas piensan que porque ya se vacunaron no se van a contagiar y dejan de lado las medidas preventivas.Sánchez Badillo mencionó que si bien en esta ocasión se vio un poco más de afluencia de varones, por lo general casi siempre acuden a la par varones y mujeres.Agradeció el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria número 7 y de la coordinadora de Salud del ayuntamiento, la química Irasema Rebeca del Bosque Márquez, ya que siempre les facilita la realización de estos eventos.