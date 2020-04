Piden no rociar cloro o desinfectantes en bolsas de basura, en Xalapa

No es conveniente rociar cloro u otro desinfectante sobre las bolsas de basura, principalmente para evitar afectaciones a la salud de los trabajadores de Limpia Pública, recomendó el subdirector de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Xalapa, Juan Carlos Contreras Bautista.



“No lo recomendamos, porque muchos compañeros tienen problemas de la piel y varios compañeros hicieron el comentario de que eso no les beneficia, no sé de donde salió pero es un fake news”, dijo.



Esto, luego de que en redes sociales recomendaron humedecer con cloro u otro sanitizante las bolsas de basura, a modo de proteger del coronavirus a los empleados de recolección de residuos sólidos.



“Lo ideal es que los residuos sanitarios no los viertan en las bolsas de residuos y tenemos en la ciudad quince puntos donde los pueden poner. No pongan residuo sanitario en la bolsa de la basura y llévenlos a uno de los quince puntos que tenemos en la ciudad” aconsejó.



Estos desechos especiales se vierten en los contenedores color naranja y se recomienda que el resto de la basura (del baño y de la cocina), se deposite en los montones callejeros delimitados en la rutas de los camiones recolectores.



Los 11 puntos de recolección de residuos peligrosos se localizan en:



Calle Loma Escondida, en Lomas Verdes; en Adolfo Ruiz Cortines esquina Unidad del Bosque; en Herminio Cabañas en la colonia Rafael Lucio; en la avenida Diamante, de la Unidad FOVISSSTE, en la avenida Ferrocarril, en la colonia Ferrocarrilera, en la calle Facultad de Arquitectura en el fraccionamiento Chula Vista; así como en la calle Ferrocarril Interoceánico, en la colina Lomas de las Américas.



Además de la calle Ignacio de la Llave; en la glorieta central del Fraccionamiento Las Fuentes, en Camino Antiguo al Sumidero, en la colonia Herón Proal y en la calle Mérida, de la colonia Progreso.