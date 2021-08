Piden no usar las Afores como “seguro de desempleo”

Una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) no es un seguro de desempleo y urge que el Gobierno les explique a los trabajadores los pro y contras de hacer uso de estos ahorros, dijo el delegado para la zona centro del Colegio de Economistas del Estado de Veracruz, Jesús Adán Castillo Durán.



En entrevista, señaló que las Afores tienen sus sustento en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y se deben aportar recursos tanto por parte del patrón como del trabajador y si se extrae el capital al finalizar su vida laboral pues recibirán menos recursos.



Agregó que el desempleado puede solicitar de su Afore el 11.5 por ciento de los recursos acumulados o una cantidad menor a 90 días de sus salario en las últimas 250 semanas cotizadas y claro que esto afecta a la hora del retiro o jubilación, pues reciben menos dinero.



La recomendación del economista es que hagan un esfuerzo para no retirar ese capital por desempleo porque les afectará en su pago de pensión en un futuro haciendo énfasis en que no es un seguro de desempleo, y lo lamentable es que el gobierno no aplicó un programa emergente de desempleo por la pandemia de COVID-19.



Y es que de acuerdo a agentes de Afores en el último mes se incrementaron hasta un 30 por ciento las solicitudes para el retiro de recursos por motivo de desempleo.