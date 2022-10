Piden obras para atraer inversiones a Orizaba

Aunque Orizaba es un municipio que ya no tiene en dónde asentar inversiones, sí se pueden jalar para la región, pero es necesario que el Estado participe con obras, como puede ser el distribuidor vial de Buena Vista, en Ixtaczoquitlán; la remoción de la caseta de Fortín, que es una desgracia para quienes van de ida y de regreso entre Córdoba y Orizaba, señaló el empresario Edgar Chahín Trueba, de Talleres y Aceros.Mencionó que hasta ahora esta ciudad es un ejemplo de desarrollo y por ello hay alcaldes de todo el país e incluso del extranjero que vienen para conocer qué es lo que se ha hecho.Señaló que no fue fácil, pero Orizaba lo hizo de sobremanera y hubo cierto escepticismo al principio, incluso él mismo consideraba que no se iba a lograr darle al municipio una vocación turística y se ha sabido darle continuidad.Recordó que la ciudad ya no tiene espacio para crecer, pero a través de proyectos como Casa Vegas se detonarán proyectos no a gran escala, pero sí inversiones que generan mucho empleo, ocupación y economía adicional.Subrayó que no importa si el gobierno del estado o el federal no dan algún beneficio a Orizaba, “los empresarios los vamos a lograr”.