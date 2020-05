Piden pavimentar e iluminar carretera hacia Alvaradito, en Medellín de Bravo

Ciudadanos que habitan en la comunidad Alvaradito, ubicada en Medellín de Bravo, pidieron pavimentación y luminarias de la carretera que lleva a la zona, debido a que señalaron que frecuentemente se presentan asaltos.



Al respecto, Ulises Carvajal, habitante de la comunidad, afirmó que durante las noches permanecen en la oscuridad por lo que es necesario que se coloquen las luminarias.



"Quisiéramos que se pusieran luminarias en la calle, debido a que sólo hay en una comunidad que está en la entrada y se llama Nuevo Medellín".



“No hay nada de alumbrado público, entonces se han registrado muchos asaltos en esta zona, a mí me asaltaron unos motociclistas, me quitaron mi teléfono y bueno afortunadamente no me hicieron nada pero el susto nadie me lo quita”, dijo.



El entrevistado señaló que otra problemática que enfrentan es la mala condición en que se encuentra el camino, ya que tiene muchos baches y los camiones que pasan por el sitio provocan problemas.