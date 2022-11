Piden pensionados estudio actuarial al IPE

El presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados de Orizaba, Jesús Arenzano Mendoza, dijo que es necesario conocer el estudio actuarial del 2021 para saber el estado que guarda el Instituto de Pensiones del Estado (IPE).El docente jubilado indicó que el estudio actuarial del 2017 reveló que el adeudo de diferentes entes con el IPE era de alrededor de 6 mil millones de pesos y el pasivo del Gobierno del Estado de 8 mil millones de pesos.“El estudio actuarial revelaba una deuda del Gobierno de alrededor de 14 mil millones de pesos, de los cuales como lo hemos explicado en su momento, un poco más de 8 mil, cerca de 8 mil 500, eran producto del saqueo que cometieron Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javier Duarte, y los otros 6 mil producto de los adeudos de todos los organismos estatales, las secretarías, Poder Judicial y ayuntamientos”.Sin embargo recalcó que gracias al buen trabajo que ha hecho Daniela Griego como directora del organismo pensionario se ha avanzado mucho en recuperar dinero correspondiente a los 6 mil millones de pesos.“Además no podemos olvidar que el gobernador en su momento se comprometió en el pago de los más de 8 mil millones de pesos. Ese dialogo lo tuvimos con él cuando era gobernador electo”.En este sentido resaltó que el estudio actuarial así como una auditoría al IPE se hace de manera anual.“Pero el último estudio y sus resultados no lo conocemos aún, por ello nosotros le vamos a pedir a la Directora que no los dé a conocer para que conozcamos la situación del IPE. Es por Ley que se realiza este estudio y la auditoría cada año”.