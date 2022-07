Piden preservar ecosistema de Ahuehuetes en Cañón Nacional de Río Blanco

En el marco del Día Nacional de los Ahuehuetes, el biólogo Noé Hernández García, representante de la CONANP, destacó la importancia del bosque que se tiene en la zona del Cañón Nacional de Río Blanco, cuyos ejemplares naturales tienen entre 300 y 400 años.Señaló que se trata de un Bosque de Galería icónico, pues acompaña al Río Blanco en su trayecto desde Acultzingo hasta la zona de Los Sifones, Ixtaczoquitlán.Destacó que este tipo de árboles es muy importante porque ayuda a retener metales pesados y purifica la zona, además de limpiar el agua.Comentó que estos ejemplares son vitales para los cuerpos de agua como ríos, y se les denomina vegetación riparia que además es única en el estado de Veracruz y conocida a nivel mundial por ser además el único parque nacional que está en zona conurbada.Mencionó que se trata de árboles milenarios, pues viven más de mil 200 años y por ejemplo el árbol del Tule en Oaxaca es un ahuehuete que se estima tiene más de mil 500 años de edad.Destacó que si bien este bosque ya es grande, tiene una gran capacidad de resiliencia debido a su tolerancia a los cambios climáticos y ambientales, y se espera que no entre en crisis pronto pues una de sus características es que no se regeneran. Debido a que no hay arbolado nuevo, se busca concientizar a la población para que cuide de estos ejemplares tan importantes.