Piden que a la madre de Rosa Isela le otorguen la custodia de la bebé rescatada

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que el cuerpo de Rosa Isela, la joven embarazada desaparecida el pasado 30 de noviembre, fueron localizados en un rancho de Medellín de Bravo y también que fue recuperada una recién nacida que actualmente se encuentra en observación en el Hospital Infantil de Veracruz. Sin embargo, no ha informado en qué circunstancias ocurrió el deceso de la chica y cómo se llegó a la conclusión de quiénes son los presuntos responsables y la identidad de la bebé.La familia de la joven ha pedido que la custodia del bebé de Rosa Isela, le sea entregada a la abuela materna.Por este caso, como ya se informó, hay dos detenidos: Verónica "N" y "Gonzalo "N", la primera persona, según información extraoficial, habría sido quien contactó a la joven madre a través de Facebook para ofrecerle que le regalaría ropa para su bebé y se la habría llevado con ese engaño; el hombre sería otra persona que ayudó a llevar a cabo el crimen.Según conocidos de Verónica "N" (la mujer ahora detenida) a través de sus redes sociales, ella presumía un embarazo con su nueva pareja, pero presuntamente ya no podía tener hijos, lo cual la habría llevado al secuestro de Rosa Isela y robo de la recién nacida.A través de las redes sociales, también exhiben que la familia de Verónica “N” mostró a su supuesta nueva hija, con una fotografía aun hospitalizada y a la que llamarían "Rosita".Hasta el momento, las autoridades no han aportado detalles acerca de cómo ocurrió la muerte de Rosa Isela y la manera en que habrían localizado a la bebé y a los presuntos responsables.