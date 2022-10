Piden que autoridades medien disputa por parcela de 20 hectáreas, en Veracruz Puerto

Habitantes de la localidad Potrero de la Cruz, municipio de Comapa, se manifestaron en Veracruz para exigir al gobierno federal la intervención en un conflicto agrario en el que padres de familia y ejidatarios locales se disputan una parcela escolar de 20 hectáreas.Rumualdo Moreno Malpica, presidente de la Asociación de Padres de Familia de la escuela "Venustiano Carranza", afirmó que desde hace 60 años ese terreno les fue donado por los dueños originarios y aunque cuentan con títulos de propiedad, los herederos están peleando en la actualidad sin que las autoridades de la Procuraduría Agraria de Veracruz intervengan para avalar los documentos con los que cuentan.Afirman que de ese terreno trabajan 17 padres de familia y es su principal fuente de ingresos, además de las ganancias donan cuotas para la rehabilitación y mantenimiento de la escuela, por ello es necesario que se mantenga como parcela escolar.“Es una parcela escolar pero todo ese dinero que sale de la parcela lo donamos a la escuela, nos lo quieren quitar los ejidatarios de San Felipe, Comapa. Tiene como 60 años que lo donaron los primeros ejidatarios, los viejitos. Nosotros tenemos título de propiedad, la escritura. La extensión es de 20 hectáreas, la usamos para trabajarla y después donarle a la escuela y parte la trabajamos. Somos 17 padres de familia, una parte es para pasto y otra de siembra y cultivo de maíz”, indicó.Explican que son dos parcelas que están en disputa, conflicto que ha generado enfrentamientos con violencia; sin embargo, las autoridades municipales tampoco han querido ser mediadores para calmar los ánimos.Temen que se presenten situaciones más graves y que terminen con muertes porque los enfrentamientos son cada vez más fuertes entre los ejidatarios y los padres de familia.“Ellos siguen de necios. Dice que es una autoridad muy pequeña (el Alcalde de Comapa) que por eso no puede entrar en eso. Él no quiere problemas, no quiere involucrarse con la gente", concluyó.