Piden que Rocío Nahle explique ante Cámara de Diputados la situación de Dos Bocas

Así como mañana comparecerá Octavio Romero, director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), ante diputados federales, así tendría que hacerlo la secretaria de Energía Rocío Nahle, consideró la legisladora María Josefina Gamboa Torales, al referir que el primero debe decir en dónde quedó el dinero del excedente petrolero y la segunda explicar la situación sobre la construcción de la refinería de Dos Bocas, y la ampliación presupuestal de 8 a 16 mil millones de pesos.En referencia al tema de la refinería, dijo que el consejo autorizó esta ampliación presupuestal, la cual es brutal, pero la titular de la SENER no tiene ni siquiera fecha para comparecer, incluso este es el segundo año en que no acude a la Cámara de Diputados, externó la legisladora."Y es que si algo está torcido, chueco, podrido, corrupto, en este país es justamente la Secretaría de Energía y todos sus derivados, entre ellos PEMEX", dijo.De igual forma comentó que mañana comparecerá el director de PEMEX, a quien se le preguntará dónde quedó el dinero procedente del excedente petrolero, porque eso es lo que están ocupando para comprar todas las instituciones del país y aniquilar a las que no se dejan comprar."Son entre 350 y 500 mil millones de pesos del excedente. Dos bocas es el mejor ejemplo, somos el país que tiene una refinería que no refina ni un solo barril de petróleo y este año están proyectando en el presupuesto de ingresos que la producción sería de 1.8 millones de barriles diarios, solo que no hay con qué justificar semejante cifra, pero otra vez se proyecta el precio del barril en 68 dólares cuando ha estado por arriba de los 95 dólares", lamentó.Añadió que a la única empresa que le han pagado rápido es la que está asociada a la esposa del hijo del presidente, Baker Hughes y dos más ligadas al ejecutivo federal:"Son las que han recibido contratos y pagos puntuales".