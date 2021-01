Piden reforzar medidas sanitarias en límites con Tamaulipas

Miles de veracruzanos transitan diariamente por trabajo a Tamaulipas y regresan después de su jornada, por ello autoridades piden al Gobierno Estatal reforzar las medidas sanitarias contra el COVID-19 en municipios de la zona norte, como Pánuco.



Cabe recordar que en Tamaulipas fue identificado el primer caso de un paciente con la nueva cepa conocida como B117, la cual se considera más contagiosa.



Al respecto, el legislador de la fracción mixta PRI-PVEM, Rodrigo García Escalante, señaló que Pánuco tiene colindancias con Tamaulipas, Hidalgo y San Luis Potosí, de ahí la importancia de mejorar la estrategia.



Expuso que en la localidad de El Moralillo, que cuenta con más de 15 mil habitantes y es la más poblada del municipio, la mayoría de los lugareños salen a laborar a Tamaulipas.



"El 60% de la población trabaja en Tamaulipas y es la localidad más grande, estamos hablando de cerca de 15 mil personas".



Añadió que los ciudadanos generalmente se trasladan en transporte público a ciudades como Tampico pero no hay una estrategia de contención.



“En cualquier momento podemos empezar a perder demasiadas vidas; si no medimos lo que está pasando no podemos hacer nada por el rebrote”.



Al respecto, García Escalante dijo que la Guardia Nacional podría ayudar instalando filtros, controlando la movilidad pero es necesario dar seguimiento en caso de un alza en casos de COVID.



Dijo que por parte del Ayuntamiento se analiza realizar pruebas a los ciudadanos para constatar si hay un rebrote.



“Estamos en un momento en que no nos ponemos las pilas vamos a sufrir muchísimo; realmente estamos en un rebrote real, los números lo dicen y creo que como ciudadanos debemos de ser responsables”, declaró.