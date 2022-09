Piden rehabilitar escuela de Naolinco, sismo dañó su estructura

Padres de familia junto con sus hijos, quienes estudian en la Escuela Primaria Octavio Paz del fraccionamiento Cuatro Soles, municipio de Naolinco, se manifestaron y cerraron el centro de Xalapa para pedir atención al plantel que tras el sismo ocurrido el 3 de marzo sufrió daños estructurales, lo que les impide tomar clases de forma presencial.Verónica Díaz Aguirre presidenta de la Asociación de Padres de Familia, recordó que la Dirección Municipal de Protección Civil emitió un dictamen que indica que pueden ocupar las instalaciones; sin embargo, el pasado viernes el Instituto de Espacios Educativos les indicó que no hay ningún riesgo estructural, lo que rechazan al presentar quiebres en las losas y otras partes."Ayer se acudió con el presidente municipal de Naolinco y no nos atendió, nos dijo que somos un fraccionamiento que no está municipalizado y que no pertenecemos a su jurisdicción, pero en enero sí pertenecemos cuando pagamos un predial, ahí sí le pertenecemos a Naolinco", acusó mientras los niños y sus progenitores pedían una reunión con autoridades del Gobierno Estatal.Al afirmar que la escuela está en total abandono, exigió intervención del Ejecutivo veracruzano para ser tomados en cuenta y los menores puedan regresar a clases."Queremos que nos den una solución ya que el dictamen de Protección Civil no nos permite entrar a la escuela y Espacios Educativos ya nos dijo que no hay ningún riesgo en la estructura", abundó.Enumeró que son 110 menores los que estudian en este plantel (uno grupo por cada grado escolar), a los que no dejan ingresar a las instalaciones, obligándolos a tomar clases virtuales."Que nos den carpas, que nos den aulas móviles, o que nos den lonas, el caso es que los niños tienen que regresar de manera presencial. Al haber un dictamen no se puede ocupar la escuela", reiteró la representante de los tutores.También afirmó que la institución primera no tiene ningún papel de donación del terreno donde funciona, lo que impide que se haga inversión pública para mejorarla.