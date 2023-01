Piden remover a docente conflictiva de escuela primaria de Orizaba

Docentes y padres de familia tomaron la escuela primaria “Nicolás Bravo”, para exigir que sea removida la profesora del 4 B, debido a que maltrata y hostiga a otros docentes.Los quejosos dijeron hasta el momento las autoridades educativas han hecho caso omiso a su petición. “Solicitamos el cambio de la docente por falta severas al artículo 37 de la Ley Estatal de Servicio Civil. Entre las atenuantes más severas son cuestiones de faltas de respeto tanto verbal como emocional al personal docente, directivo y personal de apoyo, lo cual no se puede permitir dentro de una institución educativa”.En este sentido, Laura Pedraza Cruz, directora del plantel, comentó que después de esta protesta esperan que las autoridades de la SEV hagan lo correcto en este caso. “Básicamente son gritos, falta de respeto y genera un ambiente constante de confrontación en consejos técnicos, en espacios donde hay incluso niños”.Aseveraron que no levantarán la protesta hasta que no tengan solución y si mañana se requiere seguirán en el paro.A esta escuela acuden aproximadamente 180 alumnos de primero a sexto grado.