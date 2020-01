Piden rescatar reforma a pensiones que Yunes vetó

Los sistemas de seguridad social y pensionarios del mundo viven una crisis y México y Veracruz no son la excepción, por lo que es de extrema necesidad retomar la Ley Número 287 de Pensiones del Estado aprobada por la anterior Legislatura de Veracruz y vetada por el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.



Juan Delfino Molina Santiesteban, presidente de la agrupación de jubilados y pensionados “Nueva Vía Magisterial A.C.”, dijo la Ley está estancada desde julio de 2018 pero se puede rescatar y volver a revisarla.



Para ello, consideró necesaria la conformación de una comisión integrada por representantes de las organizaciones sindicales, agrupaciones de jubilados y pensionados y diputados locales para retomar y revisar la ley que dejó vetada Yunes Linares.



“Nos debemos sentar todos otra vez para generar nuevas propuestas que nos permitan tener una visión de futuro a corto y mediano plazo y con una visión empresarial, porque lo que requiere el Instituto de Pensiones del Estado es el fortalecimiento de sus finanzas para no depender del presupuesto estatal”.



En ese sentido, reconoció que para este Ejercicio Fiscal 2020, al IPE se le recortaron cerca de 120 millones de pesos con relación al 2019, toda vez que el año pasado ejerció un presupuesto de 3 mil 120 millones de pesos y en este que recién inició será de 2 mil 953 millones de pesos.



Dijo que la reducción presupuestal no afectará ya que la diferencia de los 120 millones de pesos será contenida con la recuperación de adeudos que tienen algunos entes estatales y municipales.



Sin embargo, insistió sobre la necesidad de que el IPE ya no dependa del presupuesto del Gobierno del Estado.



En ese sentido, agregó que en Veracruz hay poco más de 131 mil derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado, de los cuales cerca de 100 mil son trabajadores de activo y poco más de 31 mil pensionados y jubilados.



Por lo que es necesario fortalecer las finanzas del IPE, cerrar toda posibilidad de las cuentas individuales y garantizar su viabilidad jurídica.