Piden revisar edificio del Poder Judicial tras daños ocasionados por “nortes”

El edificio del Poder Judicial con sede en el puerto de Veracruz debe ser revisado en su estructura por Protección Civil, demandan los abogados del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho del Estado de Veracruz, esto luego de los daños que se han registrado en dos ocasiones producto de vientos del norte.Con el paso del Frente Frío 35, los cristales de dos pisos se reventaron, afectando cuatro juzgados familiares, tres juzgados civiles, un juzgado mercantil y el centro de mediación, misma situación que ya había ocurrido en el 2020 también por un fenómeno de este tipo.A decir del presidente de dicha asociación, Vicente Octavio Pozos Marín, temen que otra situación pueda afectar nuevamente el edificio.“Pedimos la intervención de Protección Civil municipal y estatal, que vengan a revisar las instalaciones, que garanticen que los trabajos que se están haciendo de reparación sean las que realmente requiere la zona, hay que hacer mención que toda la Ciudad Judicial sus paredes son de cristal y si ya ocurrió una segunda vez, puede volver a presentarse”, dijo.Agregó que la estructura no ha recibido mantenimiento desde que fue construida con el pretexto de que no hay presupuesto. Al contrario, argumentan que año con año ha ido disminuyendo la partida para el Poder Judicial.“A nosotros nos tocó en el 2008 pedir al Ayuntamiento de Veracruz la donación del terreno para su construcción y desde entonces no ha habido mantenimiento. Es importante que el Consejo de la Judicatura tome cartas en el asunto, parece que están más preocupados por la salida de la presidenta que por ley debe hacerlo porque cumple los 70 años, están más preocupados por la cuestión política que se han dejado pasar cosas como el mantenimiento de sus instalaciones”.Esta Ciudad Judicial atiende los asuntos de 10 municipios de la región y opera incluso con carencias en las medidas sanitarias recomendadas ante la pandemia del COVID-19, dado que no hay abastecimiento de gel antibacterial.