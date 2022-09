Piden sensibilidad a coordinadora del Centro Integral de Justicia para las Mujeres

La encargada de despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) pidió sensibilización a la coordinadora general del Centro Integral de Justicia para las Mujeres en Xalapa, Irma Hernández San Gabriel.Cabe recordar que la servidora pública expuso que las víctimas de violencia optan por no denunciar a sus agresores por un vínculo afectivo, es decir, porque a su parecer puede más su amor al hombre que la violencia que viven.“Es que aquí impera más el amor que tienen hacia el hombre (…), muchas mujeres, vaya, siento que a veces disfrutan esos golpes cuando ellas aman”, dijo recientemente dicha funcionaria.La declaración abrió una polémica en torno a la postura de quienes están encargados de los puestos que atienden u tienen contacto con mujeres violentadas.Al respecto, Rocío Villafuerte Martínez mencionó que es necesario crear conciencia sobre cómo se gesta y manifiesta la violencia en una víctima."Es parte de un patrón que se ha formado a lo largo de la historia; en ese sentido yo creo que es importante que en Veracruz hagamos una conciencia y sensibilización."Todas las personas tenemos la obligación de comprender cómo surge el fenómeno no solamente en las mujeres (...) ellas parten de una normalización porque la violencia parte de una manera gradual y va aumentando", dijo.La funcionaria enfatizó que la violencia es un proceso paulatino que aumenta al grado de hacer creer a las mujeres y niñas que lo merecen."...sepamos, tengamos conciencia de este proceso y luego que lo apoyemos haciendo lo que nos corresponde, pero también dándole a la mujer su tiempo".Dijo que es normal escuchar a servidores públicos criticar que una mujer no quiera denunciar; sin embargo, cuando lo hacen resienten una sensación de rompimiento de su proyecto de vida."Para poder denunciar necesita enfrentarse primero a su agresor, luego a un sistema, a un procedimiento complicado que es delicado y si a eso le sumamos el no comprenderla, ella va a tener lapsos en los que va a estar en la disyuntiva de denunciar o no", sostuvo.