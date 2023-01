Piden tener cuidado con préstamos durante “cuesta de enero”

Debido a que muchas familias resienten la “cuesta de enero” luego de los gastos decembrinos y el Día de Reyes, tiendas departamentales y plataformas en Internet ofrecen préstamos fáciles con mínimos requisitos, pero es importante revisar bien bajo qué condiciones se otorgan para evitarse problemas posteriores, indicó David González Rojas, representante de la Unión Zapatista en Apoyo a Deudores (UZADE).Refirió que es usual que en este primer mes del año muchas personas busquen un crédito para salir bien luego de los gastos de fin de año, pero es importante que analicen bien cuáles son las condiciones, pues al final van a terminar pagar hasta 90 por ciento más de lo que pidieron.Comentó que ahora ya no se ofrecen préstamos “chiquitos”, sino que ofertan 40 mil o 50 mil pesos y las personas los solicitan porque se emocionan y creen que no sólo podrán cubrir sus gastos, sino además les quedará algo para comprar algo que necesitan para la casa.Sin embargo, dijo, esos 40 mil pesos se convierten al final en 76 mil pesos y mientras vayan pagando estará bien, pero si llegan a tener un contratiempo y no pagan una mensualidad, van a tener problemas, porque su deuda se incrementará y es cuando se vuelven impagables.Agregó que debido a que los adultos mayores y jóvenes reciben sus apoyos de programas federales, también se han convertido en un objetivo de las financiadoras, que les ofrecen dinero fácil, pero al final terminan comprometiendo sus apoyos y becas y se quedan sin ellos.Por lo anterior, González Rojas pidió a la población tener cuidado y si va a endeudarse que se fije muy bien cuál es su capacidad de pago.