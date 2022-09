Piden transportistas consulta ciudadana sobre nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial

El gremio de los transportistas en Veracruz demandó a los diputados locales el desarrollo de foros de consulta sobre las iniciativas de nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que fueron presentadas por la legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), Maribel Ramírez Topete y el ahora expanista Othón Hernández Candanedo.En conferencia de prensa, Tomás Marín Arellano, quien pertenece a la Federación Veracruzana de Transportistas, cuestionó que primero se haya propuesto la emisión de la nueva normatividad jurídica, sin antes reformarse la Constitución estatal para homologarla con la Federal."Le pedimos al Poder Legislativo que asuma sus atribuciones responsablemente y apruebe una consulta popular ciudadana, toda vez que el Reglamento Interior, en su artículo 152, ordena que se realicen consultas ciudadanas; no se pueden concebir las iniciativas que se han presentado, de una u otra forma inconstitucional, toda vez que en nuestra Constitucional local todavía no se encuentra garantizado el derecho a la movilidad", precisó.Acompañado por otros agremiados a dicha organización, afirmó que no es justo que se hagan las adecuaciones legales sin antes consultar a todos los involucrados en el tema, como ocurrió cuando se aprobó la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, actualmente vigente en la entidad."No se puede concebir un Sistema Nacional de Movilidad como bien lo establece la Ley General de Movilidad, si en nuestro Estado no tenemos leyes adecuadas a las necesidades (...) Estamos inconformes con las iniciativas porque no se han ajustado al marco constitucional, tiene que estar reglamentado como bien lo dice el Decreto de la Ley General de Movilidad", reiteró.Marín Arellano aseveró que a los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura Local les falta compromiso y responsabilidad social para con el gremio transportista. Recalcó que es necesario que en Veracruz ya se cuente con una Secretaría de Movilidad como la tienen la Ciudad de México, Oaxaca y otras entidades federativas."Necesitamos que ya le vayamos dando otro enfoque a las actuales direcciones de Tránsito y Transporte, eso ya se debe (llevar a cabo)", sostuvo al recordar que los Congresos locales tienen 180 días para hacer las modificaciones constitucional y legal que se requieran."Pero nosotros no podemos esperar a que se duerman los señores diputados porque después de que se apruebe el dictamen, el mismo Reglamento Interior del Poder Legislativo no permite que se hagan consultas ciudadanas", aseveró.