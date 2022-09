Pidió un préstamo y terminó siendo desalojada de su casa, en Martínez de la Torre

"Pedí un préstamo por $10,000 pesos y me cobran 30,000", ahora me despojan de mi casa, dijo Esperanza Bonilla García; los hechos se registraron la mañana de este miércoles en la colonia Chapultepec, en el municipio de Martínez de la Torre.Por disposición de un Juez, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se apersonaron y junto con un abogado se presentaron a un domicilio ubicado en la calle Minatitlán, de la citada colonia, donde después de presentar un legado de hojas con una orden de desalojo, procedieron a sacar todas las pertenencias de Esperanza Bonilla García, ya que dicho inmueble es reclamado por la parte que demanda que es representada por un abogado de una casa de préstamo Monterrey.Asegura la propietaria del inmueble que nunca fue notificada sobre esta situación legal y que jamás se opuso a pagar el préstamo de los $10,000 que ella solicitó a dicha casa de préstamo.Así fueron sus palabras, cuando al solicitar el préstamo por dicha cantidad, una abogada y un abogado me llevaron hacia un coche y en el interior me entregaron dicha cantidad, mientras que ellos dos se quedaban con 10,000 pesos cada uno.El abogado que se quedó con los 10,000 pesos me dijo que era su comisión y los iba a utilizar para los estudios de su hijo que aún se encuentra estudiando y la licenciada ocupó la cantidad similar para el pago de un departamento.Ahora pretenden cobrarme 30, 000 pesos que nunca recibí, ya que solo pedí un préstamo por 10,000 pesos y lo demás se quedaron los dos abogados de dicha empresa de préstamo.No se vale que abusen de mi ignorancia y mi casa y único patrimonio vale más que los 30.000, por lo que solicitaré la ayuda de un abogado para denunciar a este par de vivales, ya que el mismo propietario de la financiera mi indicó que sus empleados no pueden cobrar dicha cantidad como comisión.