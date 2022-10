Piñeros veracruzanos cerrarán bien el año por alza de 100% en precio del producto

A pesar de que no cuentan con apoyos para el campo, los piñeros del Estado de Veracruz terminarán bien el último trimestre del año, ya que el producto subió su precio en cien por ciento y la tonelada pasó de 7 a 14 pesos.Al mencionar que la exportación se realiza principalmente a Japón y Estados Unidos, Ángel Avendaño Gerardo, productor y exportador de piña de la localidad de Los Tigres, municipio de Juan Rodríguez Clara, expresó que hay mucha demanda de piña ya que se terminó la temporada en Nayarit y Colima, por lo que corresponde a Veracruz vender su producción a un mejor costo.“Normalmente una hectárea te da 60 toneladas, hay gente que tiene 20, 30, 50 hectáreas en la región”, detalló al agregar que se están contratando más trabajadores por el aumento de producción, es decir, se genera más empleo en el campo.Debido a que los fertilizantes también subieron sus precios, si el costo de las piñas no hubiera aumentado la temporada estaría muy mal, consideró.“Si no estuvieran las piñas así ahorita, que subieron, nos estaría yendo muy mal”, expuso.Y es que el costo de la producción se elevó, ya que, hasta hace un año, con 200 mil pesos se trabajaba una hectárea y ahora con 350 mil se cosecha la misma cantidad.“Uno se la pasa cosechando todo el año, a veces sales a mano, a veces no se le saca bien la inversión y ahorita por hectárea se está sacando un aproximado a 100 mil pesos de utilidad”, reveló Ángel Avendaño.En este sentido, explicó que ahora los productores tratan de mantener los precios y para ello se generan carburaciones salteadas.Por otra parte, dijo que no hay apoyos al campo y toda la inversión se realiza por parte de los productores, “para los piñeros no ha habido (apoyo)”, expresó al acotar que tienen que pedir préstamos para trabajar la cosecha.Por ello, solicitó mayor atención al campo veracruzano, pues recordó desde que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador se retiraron los apoyos a los productores del campo.“Antes sí daban y así se iba uno ayudando, con mallas-sombras y cosas así, pero ahorita ya tiene tiempo que no; para el campo nada (no hay ayuda). Desde que empezó este nuevo Presidente se cancelaron todos los apoyos”, concluyó.