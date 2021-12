Pista de hielo en Coatzacoalcos sigue sin funcionar; no logra congelarse

A casi 72 horas de haber sido inaugurada, la pista de hielo gratuita de Coatzacoalcos sigue sin entrar en operaciones debido a que no congela.Se trata de una de las cuatro pistas instaladas en varios puntos de la entidad como parte del festival Orgullo Navideño, organizado por el Gobierno del Estado.Xóchitl Arbesú Lago, secretaria de Turismo, consideró que durante el fin de semana las temperaturas de la zona no eran bajas y no permitieron que el hielo de la pista se congelara en tiempo y forma, por lo que aseguró que el domingo a primera hora quedaría listo.Sin embargo, en Cosamaloapan, donde también hay altas temperaturas, la pista de la comunidad ya se encuentra en funcionamiento.Trascendió que desde hace varias semanas el montaje de este atractivo turístico en Coatzacoalcos se vio afectado por la falta de condiciones en la instalación eléctrica del parque La Alameda, motivo por el que la pista tuvo que ser movida a la Maza de Juárez.No obstante, esta segunda sede tampoco contaba con la infraestructura necesaria en el cableado y debían realizarse diversos trámites con la CFE para los que el tiempo no alcanzaba.Tras erogar fuertes cantidades de dinero, finalmente se logró evadir la tramitología y a marchas forzadas se consiguió el transformador que dotaría de energía el lugar.Actualmente, a pesar de presuntamente contar con toda la infraestructura, la pista de hielo sigue sin funcionar pese a que la empresa que la montó ha estado cobrando desde el primer día que echó a andar su equipo.